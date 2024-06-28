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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
28-06-2024 | 02:09
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 26 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و607 آلاف ليرة
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البنزين 98 أوكتان: مليون و647 ألف ليرة

المازوت: مليون و478 ألف ليرة

الغاز: 841 ألف ليرة

لبنان

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