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لبنان

سليم عون: زيارة باسيل لعين التينة خرق لجدار ملف الرئاسة

Lebanon 24
28-06-2024 | 02:22
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علّق النائب سليم عون في حديث اذاعي على زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الإثنين، موضحًا أن "لا مستجدات بالمباشر إنما استمرار لمساعي التيار لخرق الجدار في ملف رئاسة الجمهورية".
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وردًّا على سؤال حول أهميّة انعقاد لقاء للاطراف المسيحية، قال عون إنّ "الافضل أن يكون اللقاء للتوافق على القرارات المصيرية في البلد والمواقف الموحدة خاصة في ملف الرئاسة". وشدد عون على أن "الكاردينال بييترو بارولين حمّل الجميع مسؤولية الفراغ وليس القوى المسيحية".
وعن الكلام المسيء تجاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، أشار إلى أن "التيار لم يتجاهل ما قيل ولكنه التزم موقف المونسينيور عبدو أبو كسم الذي أوضح الموقف و"لا يمكن ان نلعب دور الملك أكثر من الملكة". 
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