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لبنان

بدء الاقتراع للانتخابات الرئاسية في مقر السفارة الايرانية في لبنان

Lebanon 24
28-06-2024 | 02:41
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كتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني على منصة "إكس": "بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان".
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