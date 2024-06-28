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لبنان
نقولا: ما من شجرة وصلت الى ربها مهما علت
Lebanon 24
28-06-2024
|
02:27
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ردّ النائب السابق الدكتور نبيل نقولا (جبهة الدفاع الوطني) في بيان، على "تصريحات الصحافي الاسرائيلي ايدي كوهين التي نشرها على حسابه على موقع إكس"، وقال: "لقد نسي هذا المعاق أن يمروا إذا استطاعوا فعل ما يحلم به هذا المعاق، في وادي الجماجم في جبل لبنان، لعله يجد بين جماجم الغزات أثر لبقايا جمجمة لأحد اجداده".
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وختم: "كفى استكبارا ومكابرة ليس هناك من شجرة وصلت لربها مهما علت".
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