نقولا: ما من شجرة وصلت الى ربها مهما علت

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ردّ النائب السابق الدكتور نبيل نقولا (جبهة الدفاع الوطني) في بيان، على "تصريحات الصحافي الاسرائيلي ايدي كوهين التي نشرها على حسابه على موقع إكس"، وقال: "لقد نسي هذا المعاق أن يمروا إذا استطاعوا فعل ما يحلم به هذا المعاق، في وادي الجماجم في جبل لبنان، لعله يجد بين جماجم الغزات أثر لبقايا جمجمة لأحد اجداده".وختم: "كفى استكبارا ومكابرة ليس هناك من شجرة وصلت لربها مهما علت".