جعجع التقى اللجنة الدولية للصليب الاحمر: لإغاثة الاهالي الصامدين في المناطق الحدودية

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا اشليمان، يرافقها المستشار السياسي شوقي امين الدين، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

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كانت مناسبة تباحث فيها المجتمعون في مستجدات الساحتين اللبنانية والاقليمية، و نوه جعجع بمهمة اللجنة ودور البعثة في لبنان، وتمنى لها الخير والتوفيق في تأدية دورها و"تنفيذ خطط التهيئة التي تضعها لإغاثة الاهالي الصامدين في المناطق الحدودية، والذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي لم تأتِ بأي خير أو إنجاز للبنان، ولم تكن قطعا لمصلحة اللبنانيين على مختلف الصعد، لا بل حصلت خلافاً لإرادة الأكثرية منهم".