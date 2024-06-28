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لبنان

السفير الالماني في لبنان يتفقد حقول الالغام في الناعمة.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
28-06-2024 | 03:55
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أعلنت قيادة الجيش عبر منصة اكس انه وبتاريخ ٢٧/ ٦ /٢٠٢٤ تفقد السفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried   حقول ألغام في منطقة الناعمة - الشوف التي بدأ العمل على تنظيفها من قبل المجموعة الاستشارية للألغام MAG بتاريخ ٧ / ٥ /٢٠٢٤، وذلك بتمويل من الحكومة الألمانية وتحت إشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش.
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