السفير الالماني في لبنان يتفقد حقول الالغام في الناعمة.. هذا ما أعلنه الجيش

أعلنت قيادة الجيش عبر منصة اكس انه وبتاريخ ٢٧/ ٦ /٢٠٢٤ تفقد السفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried حقول ألغام في منطقة الناعمة - الشوف التي بدأ العمل على تنظيفها من قبل المجموعة الاستشارية للألغام MAG بتاريخ ٧ / ٥ /٢٠٢٤، وذلك بتمويل من الحكومة الألمانية وتحت إشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش.

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