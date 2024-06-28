توتر في طرابلس.. أطلق النار على شقيقين وفرّ إلى جهة مجهولة

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أطلق المدعو "م.ن" النار بإتجاه كل من المدعو "م.ح" وشقيقه "ح.ح" حيث أصابهم بطلقات نارية في محلة البرانية طرابلس، وفرّ بعدها الى جهه مجهولة، حسب مندوبة "لبنان24".وأشارت المعلومات إلى أنّه تم نقل الجرحى الى مستشفى الاسلامي للعلاج، في حين تسود حالة من التوتر في منطقة حارة البرانية والجسر، حيث افيد ان عددا من المحلات التجارية بدأت تغلق ابوابها خوفاً من تجدد الاشكال.ويشهد مدخل الطوارئ لمستشفى الاسلامي حالة من الهرج والمرج والغضب.