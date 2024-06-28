قبيسي تفقد حي المشاع في النبطية: اهلنا صامدون في بلداتهم

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تفقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" مدير مكتب الرئيس نبيه بري النائب هاني قبيسي حي المشاع في مدينة النبطية والذي تعرض لعدوان اسرائيلي حيث دمرت غارة جوية مبنى مؤلف من طقتين وتسببت باصابة اكثر من 20 مواطنا ومواطنة والحاق اضرار بعشرات المنازل والسيارات.

واعتبر قبيسي أنه عمل جبان من العدو الصهيوني، فهذه الغارة الاجرامية على حي آمن مكتظ بالسكان المدنيين، حيث لا يوجد اي مظاهر عسكرية اطلاقا، تتجلى السياسة الاجرامية للعدو الصهيوني يوميا في الجنوب بقصفه للابرياء وللمدنيين، وكما دأبت اسرائيل على جري عادتها على قصف المنازل المدنية في الجنوب، كما يجري في غزة والضفة الغربية، فهي تترجم اجرامها في كل يوم "، مؤكدا ان" اهلنا صامدون في بلداتهم ، ونوجه لهم التحية ونسأل الله الشفاء للجرحى، فهذه لغة صمود وتضحية في سبيل الجنوب"، وقال:" لقد قصف هذا المبنى ليلا وبطريقة وحشية فمن يستهدف المدنيين بهذه الطريقة يمارس سياسة اجرامية بحق بلدنا وبحق منطقتنا فقد تعودنا ان تترجم مدينة النبطية صمودها مقاومة بوجه العدو".



