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لبنان

ترقبوا يوم الأحد.. هكذا سيُصبح "طقس لبنان"!

Lebanon 24
28-06-2024 | 04:38
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طقس صيفي حار نسبياً ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات، ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر. يخف تأثيرها بدءًا من يوم الأحد. 
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الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والساحلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ابتداءاً من بعد الظهر.
السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات واستقرارها في الداخل، يتشكل ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفصة نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة والتي تزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد في الفترة الصباحية.
 
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الساحلية ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد.
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