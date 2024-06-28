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لبنان
السنيورة استقبل السفير زكي وبحثا في أوضاع المنطقة
Lebanon 24
28-06-2024
|
04:59
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة مساء اليوم في منزله في بلس نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي والأمين العام المساعد السفير عبد الرحمن الصلح والوفد المرافق. وكان بحث في الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها.
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