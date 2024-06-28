Advertisement

لبنان

بيروت وعاصمة عربية أخرى تحت القصف.. تقريرٌ إسرائيلي يحدّدها!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-06-2024 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1216985-638551740643454920.jpg
Doc-P-1216985-638551740643454920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن الضغط على سوريا عسكرياً، من شأنه أن يمنع نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و "حزب الله" في لبنان.
Advertisement
 
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ سوريا تمثل مركزاً أساسياً بالنسبة لإيران و"حزب الله"، كما أنها تعتبرُ جسراً برياً مناسباً لنقل الأسلحة والصواريخ من إيران، مشيراً إلى أن لدمشق دوراً نشطاً في الحرب الحالية حتى وإن لم يُطلق الجيش السوري النار باتجاه إسرائيل.
 
ويلفت التقرير إلى أنّ "الحفاظ على سوريا والنظام الحكومي فيها، هو أحد أهم مصالح إيران وحزب الله لليوم التالي بعد حرب غزة"، وتابع: "دمشق هي أنبوب الأوكسجين لحزب الله ومحور المقاومة، ويمكن لأي شخص أن يقول إن سوريا اليوم هي لاعبٌ عسكري ثانوي وقدراتها محدودة نسبياً بعد الحرب الأهلية الأخيرة. لكن في المقابل، فإن سوريا ليست جزءاً من المفاوضات القائمة بين الأطراف الأساسية، مع أنها عنصرٌ أساسي ضمن محور حزب الله وإيران".
 
ويقول التقرير إنه على "إسرائيل أن تبدأ باستخدام دمشق كورقة لخلق الردع ومن خلالها منع التصعيد مع لبنان"، وأردف: "على إسرائيل أن تضيف دمشق إلى المعادلة من خلال تهديد حقيقي لها ولنظام الرئيس السوري الأسد في أي سيناريو للحرب على الساحة الشمالية. لذلك، فإنّ الخطوات التي ستُطبق في بيروت يجب تطبيقها في دمشق، والتوضيح بأنّ النظام السوري ربما لن ينجو من أي حرب إسرائيلية مع لبنان".
 
واعتبر التقرير أن هذا الأمر "سيُشكل عنصراً ووسيلة مهمة لمنع الحرب"، وتابع: "إذا كانت إسرائيل حتى الآن قد ركزت بشكل مباشر على حزب الله، وفي الأسبوعين الأخيرين أضافت دولة لبنان إلى المعادلة، فمن المهم أيضاً إضافة سوريا إلى المعادلة بهدف تعزيز الردع وعزل لبنان عن النفوذ الإيراني المباشر".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2024-06-28
16:55 | 2024-06-28
16:52 | 2024-06-28
16:34 | 2024-06-28
16:30 | 2024-06-28
15:59 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24