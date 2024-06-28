Advertisement

لبنان

السنيورة بحث مع زكي بالاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
28-06-2024 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1216987-638551742462396127.png
Doc-P-1216987-638551742462396127.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، قبل ظهر اليوم في مكتبه في بلس، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.  

وكان بحث في الاوضاع الراهنة، في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السنيورة استقبل السفير زكي وبحثا في أوضاع المنطقة
lebanon 24
28/06/2024 15:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بارولين التقى الجميل والسنيورة
lebanon 24
28/06/2024 15:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"ديسكو 90".. محمد فؤاد ونجوم التسعينيات يجتمعون في بيروت للمرة الأولى
lebanon 24
28/06/2024 15:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون طفل كليب "أنا لو حبيبك" لمحمد فؤاد؟.. شاهدوا كيف أصبح اليوم
lebanon 24
28/06/2024 15:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24

فؤاد

السنيورة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:16 | 2024-06-28
08:14 | 2024-06-28
08:04 | 2024-06-28
08:04 | 2024-06-28
07:56 | 2024-06-28
07:45 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24