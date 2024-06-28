السنيورة بحث مع زكي بالاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، قبل ظهر اليوم في مكتبه في بلس، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.



وكان بحث في الاوضاع الراهنة، في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها.

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