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لبنان

سفيرة الاتحاد الأوروبي تطلق مشروع "تعزيز أنظمة النقل العام الصديقة للبيئة" في زحلة – المعلّقة وتعنايل

Lebanon 24
28-06-2024 | 05:24
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 أطلقت سفيرة الاتحاد الأوروبي  ساندرا دو وال مشروع "تعزيز أنظمة النقل العام الصديقة للبيئة" في نطاق مدينة زحلة – المعلّقة وتعنايل، المموّل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1،200،000 يورو ، المنفّذ من صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يتضمّن تزويد بلديّة زحلة بأربعة باصات هجينة، وتقديم دعم تقني للبلدية في عملية التشغيل من خلال إعداد خطة الإدارة المالية للمشروع.
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استهلّت الزيارة بلقاء في البلدية ضم السفيرة ووفد من بعثة الاتحاد الأوروبي، مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المهندس هيثم عمر وفريق عمله ورئيس بلدية زحلة – المعلّقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي.

شكر زغيب للاتحاد الأوروبي  تمويله ومتابعته الحثيثة لإطلاق هذا المشروع في مدينة زحلة، وقدّم شرحاً وافياً لمسار الباصات والمحطات وعملية التشغيل والصيانة والخطط المستقبلية للتطوير وضمانة الاستدامة الذي تتولاه بلدية زحلة. ونوّه زغيب بمبادرة صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاستجابة الى هواجس وإصرار بلدية زحلة في مجال حماية البيئة والتخفيف من آثار التغيّر المناخي.

وكانت كلمة لسفيرة  الاتحاد الأوروبي قالت فيها : "أنا سعيدة بأن أفتتح هذه المبادرة الخضراء والمستدامة في زحلة التي ستقلل من التلوث الهوائي وتحسن وسائل النقل العامة للجميع. آملة أن تكون نموذجاً يحتذى به للمناطق الحضرية والمكتظة الأخرى في لبنان، بخاصة بفوائدها البيئية والاقتصادية والصحية."

وكان نقاش تناول المراحل التحضيرية والتنفيذية للمشروع  والتحديات التي رافقته منذ البداية في العام 2019 حتى اليوم. بعدها انتقل الحضور إلى محطّة الباصات وكانت جولة مشتركة في أحد المسارات.

يندرج  المشروع ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي ينفذها الصندوق ضمن إطار "برنامج التنمية المحلية على إمتداد حوض نهر الليطاني" الممول من الاتحاد الاوروبي.

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