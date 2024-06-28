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لبنان

بالصور... أحد المحامين يتعرّض للضرب

Lebanon 24
28-06-2024 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة المحامي ع. ف برضوض وكسور مختلفة، بعدما اعتدى عليه شبان، أمام سنتر الساحلي، في مدينة صور.
 
 
وعلى الفور فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة، بينما عُلِمَ أنّ هناك خلافات ماديّة بين المحامي والمعتدين عليه.
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