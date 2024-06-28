بالصور... أحد المحامين يتعرّض للضرب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة المحامي ع. ف برضوض وكسور مختلفة، بعدما اعتدى عليه شبان، أمام سنتر الساحلي، في مدينة صور.

وعلى الفور فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة، بينما عُلِمَ أنّ هناك خلافات ماديّة بين المحامي والمعتدين عليه.