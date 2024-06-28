ادارة مرفأ بيروت تتنصل من مسؤولية الروائح الكريهة

صدر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت البيان التالي: "بالإشارة إلى المعلومات المتداولة في الوسائل الإعلامية عن وجود شكاوى من تكاثر الذباب والروائح في محيط المرفأ نتيجة بقاء بواخر الأبقار والأغنام من دون تفريغ لأيام، يهم إدارة المرفأ التوضيح ان لا مسؤولية عليها جراء هذا الأمر، وان المسؤولية المباشرة منوطة بالوزارات المختصة (الزراعة والصحة) في منح أذونات التفريغ ".

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