Advertisement

لبنان

قرب لبنان.. منطقة ستبقى "مهجورة لسنوات"!

Lebanon 24
28-06-2024 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1217023-638551797893370811.jpg
Doc-P-1217023-638551797893370811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلّطت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، الضوء على حجم الأضرار التي لحقت بالمباني في مستوطنات الشمال مع لبنان، بالتزامن مع بدء  مديرية "أفق شمالي" التابعة لوزارة الأمن، بالتعاون مع دائرة ضريبة الأملاك وهيئات أخرى، برسم خريطة للأضرار هناك.
Advertisement

وذكرت مراسلة الشؤون العسكرية في الصحيفة، ليلاخ شوفال، أنّ رسم خريطة للأضرار يهدف إلى الحصول على معلومات لغرض إعداد خطة عمل لإعادة تأهيل المنازل التي تضررت في الحرب، فيما تأخذ السلطات في الاعتبار أن المنازل التي سيتم ترميمها ستتضرر مرة أخرى.

وتشير معطيات "أفق شمالي" إلى أنه منذ بداية الحرب حتى 23 حزيران، تم الإبلاغ عن تضرر 1016 منزلاً، 75% منها كانت نتيجة صواريخ حزب الله، والباقي سببه نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، كالدبابات التي تسير على الطرق وتدمرها.

وتظهر البيانات أيضاً أنّ 67.9% من العقارات المتأثرة هي مساكن، و17% مباني عامة، و13.6% بنية تحتية أخرى، بالإضافة إلى 1.5% بنية تحتية، ووفقاً للتقديرات، فيما المستوطنات الأكثر تضرراً هي المطلة والمنارة وكريات شمونة وشتولا وزرعيت وأفيفيم.

وبيّنت الصحيفة أنّ خطة إعادة التأهيل لن تكون على الخط الأول من الحدود، موضحةً أنّ الخطة هي البدء في العمل "حيثما أمكن"، وليس في المنازل المكشوفة للحدود، مع الإشارة إلى أنّ هناك احتمالاً أنّ المنازل المتضررة وسيتم ترميمها، ستتضرر مرة أخرى وتحتاج إلى الترميم مجدّداً.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن خطة من وزارة التربية لحماية المؤسسات التعليمية في الشمال، وتشير التقديرات إلى أن حماية جميع المؤسسات التعليمية لن تكتمل قبل 1 أيلول، مع التأكيد أنّه لا يوجد حالياً أيّ توقع بعودة المستوطنين إلى منازلهم قبل بداية العام الدراسي.

الجليل الأعلى سيبقى مهجوراً لسنوات
وعلى الرغم من كل هذه الخطوات، بيّنت الصحيفة أنّها لا تزال غير مرضية بالنسبة لمستوطني الشمال، خاصةً وأنّ المسألة الأهم هي ما إذا كان مستوطنو الشمال وخط المواجهة أنفسهم سيعودون إلى بيوتهم عندما يهدأ الوضع الأمني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مستوطني الحدود الشمالية يستقرون في أماكن أخرى، ويسجلون أطفالهم في أطر تعليمية أخرى، ويكتشفون راحة الحياة في أماكن أخرى، مع تضاءل فرص عودة الكثيرين منهم.

في غضون ذلك، لفتت إلى أنّه مع انتهاء الحرب في الشمال، والتي لا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الحالي، سيتعين تنفيذ برنامج لتشجيع المستوطنين على الاستقرار على الحدود الشمالية - سواء من خلال مزايا إسكان بعيدة المدى، أو من خلال تحسين البنى التحتية، وتعبيد الطرق، وخلق فرص عمل، وإنشاء مؤسسات تعليم عالي وغير ذلك، وترى أنّه إذا لم تفعل إسرائيل ذلك، فقد يبقى الجليل الأعلى مهجوراً لسنوات كثيرة قادمة. (الميادين نت)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:16 | 2024-06-28
08:14 | 2024-06-28
08:04 | 2024-06-28
08:04 | 2024-06-28
07:56 | 2024-06-28
07:45 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24