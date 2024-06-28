جعجع: ذهب نظام الأسد وبقي لبنان

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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر منصة "إكس":" 28 حزيران 1978 إنقضّ، وتحت جنح الظلام، مرتزقة نظام الأسد على 26 مدنيا من الأهالي، في القاع ورأس بعلبك وجديدة الفاكهة، وهم نيام في بيوتهم وقضوا عليهم غدراً. ذهب نظام الأسد وبقيت القاع شامخة وبقيت رأس بعلبك وجديدة الفاكهة وبقي لبنان".