بخاري زار شقير معزياً بوالده

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زار سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري رئيس "تجمع كلنا لبيروت" ورئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير اليوم في منزله، مقدما له التعزية بوفاة والده الحاج نزار شقير.وجاءت زيارة بخاري الى شقير بعد عودته الى بيروت آتيا من السعودية عقب قضاء عطلة عيد الأضحى، وقد شكره شقير بإسمه وبإسم العائلة على مواساته، متمنيا له ولعائلته الصحة والعافية والعمر المديد.