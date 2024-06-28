بسبب هجمات "حزب الله".. الجيش الإسرائيليّ اتّخذ قراراً عاجلاً ما هو؟

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي منع دخول السكان إلى مستوطنة المطلة حتى صباح الاثنين المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا القرار اتُخذ بسبب الهجمات التي يشنها حزب الله.