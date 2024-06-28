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لبنان
بسبب هجمات "حزب الله".. الجيش الإسرائيليّ اتّخذ قراراً عاجلاً ما هو؟
Lebanon 24
28-06-2024
|
07:18
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي منع دخول السكان إلى مستوطنة المطلة حتى صباح الاثنين المقبل.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا القرار اتُخذ بسبب الهجمات التي يشنها حزب الله.
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