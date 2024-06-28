مونس استنكر المقالة المنسوبة اليه عن الشيعة: للاقلاع عن هذا الخطاب غير المسيحي

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استنكر الاب البروفسور يوسف مونس مضمون مقالة نسبت اليه عن الشيعة، ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكد في بيان انها" لا تمت بصلة الى روحيته ولا الى فكره المنفتح، ولا الى مساره الداعي الى احترام الاديان وحوار الحضارات، وهو من كان لسنوات عدة خطيبا في أيام عاشوراء التي كان يدعو اليها دولة الرئيس نبيه بري في المصيلح".ودعا الجميع الى "الاقلاع عن هذا الخطاب غير المسيحي وغير الحضاري، والمنافي لروح العيش الواحد، لبناء الوطن الواحد، الضابط الكل".