بخاري زار دريان: مساعي "الخماسية" لم تتوقف في مساعدة اللبنانيين لانتخاب رئيس

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري مهنئا المفتي بأداء فريضة الحج وبعيد الأضحى المبارك وبحلول بداية السنة الهجرية الجديدة التي توافق نهاية الأسبوع المقبل.وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أنه "تم تداول الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية".وشدد السفير بخاري على "أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي والمملكة العربية السعودية حريصة على لبنان وشعبه للخروج من أزماته"، واكد ان "مساعي اللجنة الخماسية لم تتوقف في مساعدة اللبنانيين لانتخاب رئيس وتتعاون مع الجميع من اجل الوصول الى حلول تساهم في إنقاذ لبنان مما هو فيه".من جهته اشاد المفتي دريان بـ"الإجراءات والتسهيلات التي قامت بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام"، وأكد" متانة العلاقات الأخوية والممتازة التي تربط المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة مع لبنان وشعبه وخصوصا دار الفتوى ومؤسساتها"، وابدى حرصه على" تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان"، ونوه بـ"دور اللجنة الخماسية في مبادرتها الرئاسية التي تتكامل وتتلاقى مع المساعي المحلية والعربية والدولية وبأنها الفرصة المهمة والأساسية لإنقاذ لبنان من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها".واطلق المفتي دريان دعوة الى القوى السياسية "للإسراع في ملاقاة المبادرات والمساعي العربية والدولية الحريصة على نهوض لبنان ومؤسساته الدستورية ليعود لبنان كما كان بلد التعايش الغني بطوائفه وساحة تواصل وتلاق وتوافق بين أتباع الشرائع السماوية التي أنزلها الله تعالى لخير الإنسان وسعادته وحرية الشعوب والأمم وسلامتها".