الجيش داهم منازل مطلوبين... وأوقف 3 أشخاص

بعد الإشكال الذي وقع صباحاً، وأدّى إلى إصابة شخصين في حارة البرانية، أفادت مندوبة "لبنان 24" انّ الجيش داهم منازل مطلوبين، وأوقف أ.ح وخ.ح وم.ح.



كما أغلق الجيش ومحلات وبسطات في محلة جسر أبو علي.