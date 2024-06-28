Advertisement

لبنان

الجيش داهم منازل مطلوبين... وأوقف 3 أشخاص

Lebanon 24
28-06-2024 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1217037-638551824533673366.jpg
Doc-P-1217037-638551824533673366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الإشكال الذي وقع صباحاً، وأدّى إلى إصابة شخصين في حارة البرانية، أفادت مندوبة "لبنان 24" انّ الجيش داهم منازل مطلوبين، وأوقف أ.ح وخ.ح وم.ح.

كما أغلق الجيش ومحلات وبسطات في محلة جسر أبو علي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتقالات ومداهمات خلال اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي مدن الضفة (قناة فلسطين)
lebanon 24
28/06/2024 21:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في البلدات القريبة من قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
28/06/2024 21:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان (العربية)
lebanon 24
28/06/2024 21:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: دمرنا مركز الاتصالات الفضائية الروسي في شبه جزيرة القرم خلال هجوم هذا الأسبوع (الشرق)
lebanon 24
28/06/2024 21:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

مداهمات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2024-06-28
14:27 | 2024-06-28
14:00 | 2024-06-28
13:58 | 2024-06-28
13:54 | 2024-06-28
13:47 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24