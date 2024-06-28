حريق داخل شقة في طرابلس

اندلع حريق داخل شقة سكنية في شارع عزمي في طرابلس.





واستطاع الدفاع المدني من إخماد الحريق، بينما أسعف الصليب الأحمر وجهاز الطوارىء شخصين، تعرّضا للإختناق.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الحريق ناتج عن "ماس" كهربائيّ.