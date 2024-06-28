Advertisement

لبنان

حريق داخل شقة في طرابلس

Lebanon 24
28-06-2024 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1217040-638551829742312210.jpg
Doc-P-1217040-638551829742312210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق داخل شقة سكنية في شارع عزمي في طرابلس.

 
واستطاع الدفاع المدني من إخماد الحريق، بينما أسعف الصليب الأحمر وجهاز الطوارىء شخصين، تعرّضا للإختناق.
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الحريق ناتج عن "ماس" كهربائيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. حريق في أحد المحلات في طرابلس
lebanon 24
28/06/2024 21:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبيرٌ قرب منشآت النفط في طرابلس!
lebanon 24
28/06/2024 21:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير... الدخان الأسود غطى سماء طرابلس (فيديو)
lebanon 24
28/06/2024 21:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في طرابلس.. وصورة ترصد المشهد!
lebanon 24
28/06/2024 21:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2024-06-28
14:27 | 2024-06-28
14:00 | 2024-06-28
13:58 | 2024-06-28
13:54 | 2024-06-28
13:47 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24