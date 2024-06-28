Advertisement

لبنان

إعلان مهم من أمانة السجل العقاري في الكورة

Lebanon 24
28-06-2024 | 08:04
A-
A+
Doc-P-1217046-638551840178871161.jpg
Doc-P-1217046-638551840178871161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت أمانة السجل العقاري في الكورة في بيان ،"اعتذارها عن عدم استقبال المراجعين في العقود المنظمة بعد تاريخ 15/11/2022، في الوقت الراهن، وذلك تمكينا منها من تنفيذ المذكرة الصاردة عن المديرية العامة للشؤون العقارية عدد 2024/786 والقاضية بتمديد المهلة لمرة ثانية ولغاية 31/7/2024".
Advertisement

أضاف البيان :"ندرك تماما أهمية خدمة المواطنين والالتزام بالاجراءات القانونية، اذ نعمل حاليا على النظر والبحث في العقود المستفيدة من هذا التعميم".

وشكر البيان المواطنين "على تفهمكم وصبركم خلال هذه الفترة على ان تقوم لاحقا باعلان موعد استقبال العقود الجديدة ( 2023 - 2024 ) قريبا وفور الانتهاء من النظر والبت في جميع العقود المنظمة قبل تاريخ 15/11/2022".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2024-06-28
14:27 | 2024-06-28
14:00 | 2024-06-28
13:58 | 2024-06-28
13:54 | 2024-06-28
13:47 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24