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لبنان

دولة أوروبيّة تحكم بالسجن على عنصرين في "حزب الله"... ما هي تهمتهما؟

Lebanon 24
28-06-2024 | 08:04
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قضت محكمة في هامبورغ، بالحكم على عنصرين في "حزب الله"، الأول بـ5 سنوات ونصف، والثاني بـ3 سنوات.
 
 
وقالت المحكمة إنّ العنصرين متّهمان بـ"الإنتماء لتنظيم إرهابيّ". (العربية)
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