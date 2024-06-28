دولة أوروبيّة تحكم بالسجن على عنصرين في "حزب الله"... ما هي تهمتهما؟

قضت محكمة في هامبورغ، بالحكم على عنصرين في "حزب الله"، الأول بـ5 سنوات ونصف، والثاني بـ3 سنوات.

وقالت المحكمة إنّ العنصرين متّهمان بـ"الإنتماء لتنظيم إرهابيّ". (العربية)