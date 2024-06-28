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لبنان

اللواء ابراهيم عرض ونجاة رشدي لمستجدات ملف النازحين

Lebanon 24
28-06-2024 | 08:14
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استقبل اللواء عباس إبراهيم اليوم في مكتبه في بيروت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، حيث تم عرض للمستجدات في ملف النازحين السوريين وكيفية معالجته سياسيا وانسانيا.

كما تم عرض لأهمية تعزيز الحل السياسي ومعالجة الازمات المتفرعة عن النزوح والتي تعاني منها البلدان المضيفة في المنطقة، ومنها لبنان.
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واستقبل اللواء إبراهيم السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا، وبحث معه في مسألة احتمال التصعيد في جنوب لبنان. 

وأكد اللواء إبراهيم في خلال اللقاء موقفه "المستبعد لحدوث حرب شاملة"، مستندا الى واقع الجيش الاسرائيلي وعدم قبول الولايات المتحدة الاميركية بتوسيع الصراع، بالإضافة إلى التخوف من تحول الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة".
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