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لبنان
قائد الجيش عرض للاوضاع مع وزير المهجرين
Lebanon 24
28-06-2024
|
08:16
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين.
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وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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