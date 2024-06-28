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لبنان

قائد الجيش عرض للاوضاع مع وزير المهجرين

Lebanon 24
28-06-2024 | 08:16
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين.
 
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وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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