حملة إسرائيليّة - أميركيّة للضغط على "حزب الله"... ما الهدف منها؟

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ رئيس تحرير مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط مايكل يونغ، أكّد أنّه وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، سمع وفداً إسرائيلياً نقل عن مسؤولين أميركيين أنّه "في حالة نشوب صراع مع "حزب الله"، فإن الأميركيين سيدعمون إسرائيل بالكامل".وقال يونغ إنّ "تصريحات إدارة بايدن جزءٌ من حملة إسرائيلية أميركية مُنسّقة لزيادة الضغط على "حزب الله"، ليكون أكثر مرونةً تجاه حلّ تفاوضي عند المنطقة الحدودية، ولاسيما أنّ المسؤولين الأميركيين صرّحوا أكثر من مرّة أنّ أيّ حرب ستكون كارثية على إسرائيل ولبنان".كما أشار إلى أنّ "مستوى الترهيب والتهديد الإسرائيلي بشنّ حرب على لبنان وصل إلى مستويات سريالية، في حين أنّ الجيش الإسرائيليّ عاجز عن تفكيك قُدرات حركة حماس بعد 8 أشهر من حرب ضد قطاع غزّة". (الميادين)