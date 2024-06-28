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لبنان

ميقاتي استقبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية.. وهذا ما بحثه معها

Lebanon 24
28-06-2024 | 09:00
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عرض  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي واقع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وما تعاني منه من تحديات وصعوبات، وواقع العاملين في القطاع العام لا سيما لجهة الرواتب والاجور.
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وتناول البحث  ايضا  التصوّر  الموضوع من قبل مجلس الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة المال،  لاقرار  زيادة موضوعية على الرواتب والاجور واقتراح بعض الاجراءات الاصلاحية التي تدخل ضمن خطة الحكومة الشاملة لاصلاح القطاع العام. 
كذلك تناول البحث الخطوات المتخذة من مجلس الخدمة المدنية، بطلب من رئيس الحكومة، في موضوع التكليف المخالف للقانون، وفي موضوع كيفية احتساب المؤسسات العامة الادارية والاستثمارية للزيادات والاضافات على رواتب العاملين لديها ، تنفيذا لتعميم رئيس الحكومة رقة 16، الصادر في شهر آيار 2024.
ووضعت مشموشي رئيس الحكومة في اجواء  اجتماع مجلس المدراء العامين وما تم تداوله خلاله وما تم التاكيد على الالتزام به لا سيما لجهة تشكيل  لجنة مصغرة لمتابعة جدول اعمال الاجتماع.  

البروفسور ملاّط
واستقبل رئيس الحكومة البروفسور شبلي ملاّط الذي اقترح في تصريح" أن يتصدّر لبنان ورئيس الحكومة حركةً عربية ودولية مبنيةً على الإجماع اللبناني على رفض الحرب التي يهدد بها لبنان رئيس الحكومة الإسرائيلي. 
وقال: يجدر  بلبنان أن يُقدِم على التحرك على أساس الإجماع اللبناني الحالي الذي يربط مجمل الأطراف اللبنانية بـالإصرار على إنهاء إسرائيل حربها على غزة، متزامناً بالطبع مع وقف إطلاق النار طويل الأمد ومستقر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ريثما تتالى مراحله حتى اقرار الدولة الفلسطينية".  

واستقبل رئيس الحكومة سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب .
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