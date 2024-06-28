نقابة المحامين استنكرت الاعتداء على علي فقيه

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دان مجلس نقابة المحامين في بيروت بعد جلسته الإستثنائية، الاعتداء على المحامي علي حسن فقيه، وقالت في بيان: "لقد هال مجلس النقابة ما تعرض له الزميل علي حسن فقيه من إعتداء وحشي مستنكر بأعصاب باردة ووجوه مكشوفة وعلى مرأى من المارة، حيث تم تصوير الإعتداء ونشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي، من دون أي رادع أخلاقي أو خشية من اي ملاحقة، مما يؤكد حالة التفلت الأمني التي تشهدها البلاد. وإزاء ما تقدم، فإن مجلس النقابة يستنكر هذا الإعتداء أشد الإستنكار، ويتابع إتصالاته مع السلطات والمرجعيات القضائية والأمنية المختصة ليصار إلى توقيف المعتدين وإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء المختص تمهيداً لإنزال أشد العقوبات بحقهم".وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمواكبة مجريات التحقيق وإجراء المقتضى القانوني.