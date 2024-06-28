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لبنان

هل أرسلت أميركا السفينة "uss wasp" لإجلاء مواطنيها من لبنان وإسرائيل؟ إليكم ما كشفه مسؤول

Lebanon 24
28-06-2024 | 09:45
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قال مسؤول أميركيّ، إنّ "هناك خططا جاهزة لدى البنتاغون للتعامل مع حالات الطوارىء، ومنها إجلاء المدنيين الأميركيين".
 
 
وأضاف المسؤول الأميركي لـ"الحرة": "لا نزال قلقين من التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ونتخوّف من خطوات غير محسوبة قد تُفجّر الوضع وتُحوّله إلى حرب واسعة النطاق".
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وأوضح أنّ "دخول السفينة "uss wasp" إلى البحر المتوسط لا علاقة له بخطة محتملة لإجلاء المدنيين الأميركيين في حال توسع الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل".
 
 
وأضاف أنّ "uss wasp" والقوة المرافقة لها قادرة على القيام بمهمة إجلاء المدنيين الأميركيين في حال اتّخذ البيت الأبيض القرار بذلك".
 
 
 

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