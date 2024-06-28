هل أرسلت أميركا السفينة "uss wasp" لإجلاء مواطنيها من لبنان وإسرائيل؟ إليكم ما كشفه مسؤول

وأضاف المسؤول الأميركي لـ"الحرة": "لا نزال قلقين من التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ونتخوّف من خطوات غير محسوبة قد تُفجّر الوضع وتُحوّله إلى حرب واسعة النطاق".

Advertisement

وأوضح أنّ "دخول السفينة "uss wasp" إلى البحر المتوسط لا علاقة له بخطة محتملة لإجلاء المدنيين الأميركيين في حال توسع الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل".

وأضاف أنّ "uss wasp" والقوة المرافقة لها قادرة على القيام بمهمة إجلاء المدنيين الأميركيين في حال اتّخذ البيت الأبيض القرار بذلك".

قال مسؤول أميركيّ، إنّ "هناك خططا جاهزة لدى البنتاغون للتعامل مع حالات الطوارىء، ومنها إجلاء المدنيين الأميركيين".