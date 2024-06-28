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لبنان
في الجامعة الأنطونية... حلقة حواريّة عن تنظيم قطاع رياضات الهواء الطّلق
Lebanon 24
28-06-2024
|
09:53
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نظّمت كليّة العلوم الرياضية في الجامعة الأنطونيّة برعاية وزارات البيئة الشباب والرياضة والسياحة، حلقة حوارية حول تنظيم قطاع رياضات الهواء الطلق وتطويره، في الجامعة الأنطونية الحدت- بعبدا.
وأكد رئيس الجامعة الأنطوينة الأب السغبيني أن موضوع الحلقة الحواريّة يدخل ضمن برنامج الإضاءة على أهمّيّة تنظيم قطاع رياضات الهواء الطلق ولا سيّما السير في الجبال، والدَور المحوريّ الذي يلعبه الدبلوم الجامعيّ التخصّصيّ الذي سبق وأطلقته الجامعة الأنطونيّة، منذ أكثر من عام.
وشدد على أن هذه الطاولة المستديرة تدخل في إطار السعي في تنظيم هذه الرياضات قانونيًّا وتطويرها وتحديثها، جاعلةً منها مهنة مزدهرةً تُسهم في التنمية المستدامة وتنشيط السياحة البيئيّة وانعكاسهما على القطاع الاقتصاديّ، كلّ ذلك بتضافر جهود الجامعة والاتحادات والبلديّات والهيئات الوطنيّة المعنيّة.
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بدوره أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن هذا العمل التي تقوم به الجامعة الأنطونية هو المسار الصحيح لإدارة هذه المناطق المحمية. وقال: " لا نستطيع أن نرى طبيعتنا فقط صورة جميلة ونفرح بلبنان الأخضر، الأهم أن نعلم كيفية إدارة هذه المواقع الطبيعية".
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