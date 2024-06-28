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لبنان

عثمان استقبل رئيس بلدية طرابلس

Lebanon 24
28-06-2024 | 10:11
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق.

وتمّ في الزيارة عرض أمور تتعلق بمدينة طرابلس.
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