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لبنان

معلومات إستخباراتية... هكذا يتحضّر كلّ من "حزب الله" وإسرائيل للحرب

Lebanon 24
28-06-2024 | 10:15
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ذكرت "الحرة"، أنّ صحيفة "بوليتيكو" نقلت عن مسؤول أميركي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة معلومات استخباراتية حساسة، قوله إنّ "خطر اندلاع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل أصبح الآن أعلى من أي وقت مضى في الأسابيع الأخيرة".
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وأشارت الصحيفة إلى أنّ "المسؤولين الأميركيين يحاولون إقناع الجانبين بوقف التصعيد، وهي مهمة ستكون أسهل بكثير مع وقف إطلاق النار في غزة". 

وقالت الصحيفة: "لكن هذا الاتفاق ما زال في مفاوضات متوترة، والمسؤولون الأميركيون ليسوا واثقين من أن إسرائيل وحماس ستوافقان على الاتفاق المطروح على الطاولة في المستقبل القريب".

وفي الوقت عينه، تؤكد الصحيفة أنّ "حزب الله" وإسرائيل أعدا خططا قتالية وهما بصدد محاولة شراء أسلحة إضافية، وفقا لمسؤولين أميركيين كبيرين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية".

وبحسب الصحيفة، فإن تقييمات الاستخبارات الاميركية "أكثر تفاؤلا" من تلك القادمة من بعض الدول الأوروبية التي تقدر أن الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل يُمكن أن تندلع خلال أيام.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين للصحيفة إنّه "من غير الواضح متى يمكن أن تبدأ الحرب على وجه التحديد"، لكنهما أشارا إلى أنّ "إسرائيل تحاول إعادة بناء مخزوناتها وقدرة قواتها بسرعة". (الحرة)
 

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