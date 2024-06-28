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لبنان

"الاشغال" تواصل اصلاح الانخسافات على طريق اهدن - مفرق أيطو

Lebanon 24
28-06-2024 | 10:12
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تواصل وزارة الاشغال أعمال اصلاح الانخسافات على طريق اهدن قرب مفرق أيطو نتيجة الضرر الذي تعرضت له الطريق في فصل الشتاء.

وطلب من السائقين التمهل والقيادة بحذر على هذه الطريق خاصة اثناء الليل.

وتسير الاعمال بوتيرة مقبولة كي ينتهي العمل قبل بدء موسم الصيف.
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