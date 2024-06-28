بعدما طلبت من مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.. ماذا قال مصدر في وزارة الدفاع الكنديّة؟

قال مصدر في الدفاع الكندية "نشارك سفارتنا في بيروت بالتخطيط للإجلاء المحتمل لرعايانا".

وأضاف المصدر لـ"العربية"، أنّ "الوضع في لبنان لا يُمكن التنبؤ به".

Advertisement

وكانت طلبت كندا قبل أيّام من مواطنيها، بعدم السفر إلى لبنان، خوفاً من الوضع الأمنيّ.



