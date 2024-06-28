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لبنان

بعدما طلبت من مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.. ماذا قال مصدر في وزارة الدفاع الكنديّة؟

Lebanon 24
28-06-2024 | 10:41
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قال مصدر في الدفاع الكندية "نشارك سفارتنا في بيروت بالتخطيط للإجلاء المحتمل لرعايانا".
 
 
وأضاف المصدر لـ"العربية"، أنّ "الوضع في لبنان لا يُمكن التنبؤ به".
 
 
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وكانت طلبت كندا قبل أيّام من مواطنيها، بعدم السفر إلى لبنان، خوفاً من الوضع الأمنيّ.
 
 
 

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