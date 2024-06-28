بجرم مخدّرات... عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مشتبه بهما

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:السّاعة 23،30 من تاريخ 27-06-2024، وعلى مسلك البقاع - بيروت، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي كل من:- ر. ا. (من مواليد عام 1987، سوري الجنسية)- و. م. (من مواليد عام 1999، لبناني)على متن سيارة نوع "هيونداي i10". وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:- /35/غ من مادة حشيشة الكيف.- /22/ حبة كبتاغون.- /4/غ من مادة "كريستال كوكايين".أودعا مع السيارة والمضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء.