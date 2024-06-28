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لبنان

بجرم مخدّرات... عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مشتبه بهما

Lebanon 24
28-06-2024 | 10:55
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

السّاعة 23،30 من تاريخ 27-06-2024، وعلى مسلك البقاع - بيروت، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي كل من:
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- ر. ا. (من مواليد عام 1987، سوري الجنسية)

- و. م. (من مواليد عام 1999، لبناني)

على متن سيارة نوع "هيونداي i10". وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:

- /35/غ من مادة حشيشة الكيف.

- /22/ حبة كبتاغون.

- /4/غ من مادة "كريستال كوكايين".

أودعا مع السيارة والمضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء.
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