بلدة لبنانية تُنذر "تجمعات النازحين" في نطاقها.. وهذا ما طلبته

أصدرت بلدية زغرتا - اهدن، بياناً، اليوم الجمعة، وجّهت خلاله "إنذاراً أخيراً مع القوى الأمنية، لتجمعات النازحين في نطاقها الجغرافي والبلدي، ليتم الإخلاء بحسب المهل القانونية".



يذكر أن التجمعات والمخيمات التي جرى توجيه الانذارات لها بضرورة الاخلاء قبل اقفالها بالشمع الاحمر هي 7، وقد تم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وأمن الدولة.

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