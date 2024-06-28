"مكافحة الشغب" داخل سجن لبناني.. ما السبب؟

نفذت قوة من مكافحة الشعب في قوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، عملية تفتيش لعدد من غرف النزلاء في سجن القبة للرجال بمدينة طرابلس.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم خلال العملية، ضبط عددٍ من الهواتف الخليوية وبعض الآلات الحادة.

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