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لبنان

"مكافحة الشغب" داخل سجن لبناني.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-06-2024 | 11:45
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نفذت قوة من مكافحة الشعب في قوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، عملية تفتيش لعدد من غرف النزلاء في سجن القبة للرجال بمدينة طرابلس.
وأشارت المعلومات إلى أنه تم خلال العملية، ضبط عددٍ من الهواتف الخليوية وبعض الآلات الحادة.
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وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لاجراءات مماثلة حصلت سابقاً في السجن المذكور وذلك بغية ضبط الامن والنظام في الداخل.
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