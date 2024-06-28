Advertisement

لبنان

كلام فرنسيّ "خطير" عن لبنان.. تصريحٌ غير عادي!

Lebanon 24
28-06-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1217121-638551999288194890.jpeg
Doc-P-1217121-638551999288194890.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة الى ان "الوضع سيء على حدود لبنان"، معتبرا اننا "لسنا بعيدين عن حرب واسعة والحرب بين إسرائيل ولبنان قد تتوسع إقليمياً".


وتابع في حديث لـ"العربية": "نحن بحاجة للتجديد لليونيفيل قبل آب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارتين على مدينة الخيام
lebanon 24
29/06/2024 01:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ غارة جوية على بلدة راميا
lebanon 24
29/06/2024 01:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من أولوياتنا أيضاً السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة من أجل وضع حد لأطماع اسرائيل التوسعية وبالتالي عدم ربط استقرار لبنان بصراعات وحروب لا تنتهي
lebanon 24
29/06/2024 01:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف احد المنازل في بلدة كفرشوبا في العرقوب قضاء حاصبيا بدون اصابات
lebanon 24
29/06/2024 01:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2024-06-28
16:55 | 2024-06-28
16:52 | 2024-06-28
16:34 | 2024-06-28
16:30 | 2024-06-28
15:59 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24