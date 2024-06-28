كلام فرنسيّ "خطير" عن لبنان.. تصريحٌ غير عادي!

أشار مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة الى ان "الوضع سيء على حدود لبنان"، معتبرا اننا "لسنا بعيدين عن حرب واسعة والحرب بين إسرائيل ولبنان قد تتوسع إقليمياً".





وتابع في حديث لـ"العربية": "نحن بحاجة للتجديد لليونيفيل قبل آب".

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