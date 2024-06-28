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لبنان

ماذا ينتظر بيروت في آب؟ لحظات سارّة بلمسة "فنيّة"!

Lebanon 24
28-06-2024 | 12:16
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يستعدّ مسرح "الفورم دو بيروت" لإحتضان سلسلة من الحفلات المميزة خلال شهر آب المقبل، وذلك في إطار الموسم السياحي الصيفي في لبنان للعام 2024.
 
أبرز حفل مُنتظر يجمع "سلطان الطرب" جورج وسوف مع الفنانة رحمة رياض والفنان آدم، وذلك يوم 11 آب المقبل.
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كذلك، سيحل الفنان المصري تامر حسني ضيفاً في بيروت أيضاً، إذ سيحيي حفلاً يوم 3 آب في "الفورم دو بيروت"، في حين سيكون محبو الغناء على موعد يوم 8 آب مع الفنان عاصي الحلاني والفنانة هيفا وهبي يشاركهما الفنان العراقي سيف نبيل و"دي جي أصيل"، إذ سيقام حفل لهم في "الفوروم دو بيروت" أيضاً.
 
ويوم 10 آب، ستكون الفنانة أصالة نصري حاضرة بأغانيها في "الفورم دو بيروت" أيضاً، حيث ستؤدي أمام معجبيها ومحبيها ثلة من أغانيها.
 
يُشار إلى أن سائر الحفلات المذكورة هي من تنظيم شركة "GMH &TMG".
 

لبنان

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