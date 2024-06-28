"هجوم كبير" من لبنان.. طائرات مفخخة وصواريخ تضرب إسرائيل!

أفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الجمعة، بأنّ "حزب الله" أطلق سرباً من الطائرات المُسيرة باتجاه مستوطنات إسرائيلية مُحاذية للحدود مع لبنان.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات الجليل ومنطقة نهاريا، وذلك في إطار التحذير من تسلل طائرات مصدرها لبنان.

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من جهتها، تحدثت تقارير إسرائيلية أخر عن عبور طائرات مفخخة من لبنان باتجاه المستوطنات الشمالية، فيما صافرات الإنذار لا تتوقف.

وتزامناً مع هذا الحدث، أفيد عن إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه كريات شمونة، في وقتٍ جرى فيه الطلب من سكان المُستوطنة البقاء في المناطق المحمية.