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لبنان

بعد "تحذيرات السفارات".. نداءٌ من وزير الخارجية

Lebanon 24
28-06-2024 | 13:26
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تابع وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب موضوع بيانات التحذير من السفر الى لبنان الصادرة عن بعض الدول الشقيقة والصديقة نتيجة ما يتعرض له لبنان من تهديدات اسرائيلية متواصلة، داعيا الى أن يستعاض عن تلك البيانات التي تزرع القلق بين المواطنين والزائرين بمواقف تضامن مع لبنان تعبّر عن الوقوف الى جانبه بوجه تلك الحملة الممنهجة من الضغط النفسي، والسعي الدؤوب من خلال تكثيف الجهود والضغوط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها العسكرية والحرص على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.
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وكان بوحبيب تلقى اتصالاً من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزيان سيما وان مملكة البحرين الشقيقة ترأس القمة العربية معربا عن تأييد جلالة الملك لسيادة لبنان واستقراره وتضامنه معه.

وتلقى بوحبيب اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الحكومة ووزير خارجية الاردن ايمن الصفدي استعرضا فيه التطورات الاخيرة ولا سيما التهديدات الاسرائيلية المتلاحقة بشنّ حرب على لبنان، وقد جرى التداول بمضمون البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاردنية الخاص بدعوة الرعايا الأردنيين تجنّب السفر إلى لبنان.
 
وعبّر بوحبيب لنظيره تعويل لبنان على ما عهده من الاردن الشقيق من مواقف داعمة تعزز الموقف اللبناني وترفع من معنويات مواطنيه في هذا الظرف الدقيق.
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