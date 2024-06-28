في شتورة.. "سوري مخطوف" وبلاغٌ أمني بالحادثة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن نجل المدعو محمد البيطار (سوري الجنسية)، ادّعى في فصيلة شتورة، أن مجهولين أقدموا على خطف والده يوم أمس في محيط شتورة.

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