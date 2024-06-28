خبرٌ مؤسف من الجنوب.. 3 شهداء إثر غارة كفركلا!

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الجمعة، أنّ عدد الشهداء في الغارة المعادية التي استهدفت بلدة كفركلا، بعد ظهر اليوم، ارتفع إلى 3، من بينهم فلسطينيان.



وكانت الغارة تسببت بدمار هائل في المبنى الذي استهدفته، وهو مؤلف من 3 طبقات، وفي أسفله 8 محلات، كما تضرر مركز تجاريّ ومطعم في المنطقة.

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