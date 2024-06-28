Advertisement

لبنان

هجومٌ يطال "نائباً".. و "الإشتراكي" يردّ!

Lebanon 24
28-06-2024 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1217136-638552050225501968.jpg
Doc-P-1217136-638552050225501968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وكالة داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:
 
"لن ننزلق كحزب تقدمي اشتراكي لمستوى التهجم على الحزب ونائبه في اقليم الخروب، احتراماً للحظة المصيرية التي يعيشها لبنان، ولاننا لا نحمل هذا الكم من العقد والاحقاد والحسابات الصغيرة الضيقة. عملنا للميثاقية، بكل شفافية، من خلال جمعية الخريجين التقدميين، وحافظنا على الموقع بدعم من دولة الرئيس نبيه بري وتفهم مجلس النقابة، رئيسا وأعضاء. أما سياسة انا أو لا أحد، فليست في قاموسنا، وسنبقى الصدر الرحب والواسع والحريص، دون الانجرار إلى سجالات عقيمة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2024-06-28
16:55 | 2024-06-28
16:52 | 2024-06-28
16:34 | 2024-06-28
16:30 | 2024-06-28
15:59 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24