هجومٌ يطال "نائباً".. و "الإشتراكي" يردّ!

صدر عن وكالة داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

"لن ننزلق كحزب تقدمي اشتراكي لمستوى التهجم على الحزب ونائبه في اقليم الخروب، احتراماً للحظة المصيرية التي يعيشها لبنان، ولاننا لا نحمل هذا الكم من العقد والاحقاد والحسابات الصغيرة الضيقة. عملنا للميثاقية، بكل شفافية، من خلال جمعية الخريجين التقدميين، وحافظنا على الموقع بدعم من دولة الرئيس نبيه بري وتفهم مجلس النقابة، رئيسا وأعضاء. أما سياسة انا أو لا أحد، فليست في قاموسنا، وسنبقى الصدر الرحب والواسع والحريص، دون الانجرار إلى سجالات عقيمة".