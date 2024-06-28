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لبنان

من الجنوب.. شهيدٌ جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
28-06-2024 | 13:58
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استشهاد مصطفى حسن ياسين (ملاك)، وذلك إبان المواجهات مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
 
وذكر الحزب أن ياسين من مواليد العام 1992 وهو من بلدة كفرتبنيت - جنوب لبنان.
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