أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استشهاد مصطفى حسن ياسين (ملاك)، وذلك إبان المواجهات مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أن ياسين من مواليد العام 1992 وهو من بلدة كفرتبنيت - جنوب لبنان.