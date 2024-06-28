خبر جديد عن "دولار الرواتب".. هل تغيّر؟

قالت مصادر في وزارة المالية لـ"لبنان24" إنّه تمَّ تحويل كافة رواتب الموظفين والعسكريين عن شهر حزيران الجاري، مشيرة إلى أن فئة كبيرة من الموظفين بات بإمكانها سحب مستحقاتهم عبر المصارف.

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ونفت المصادر حدوث أي طارئ على صعيد دولار الرواتب، مشيرة إلى أنهُ ما زال مُستقراً عند سعر 89500 ليرة لبنانية.