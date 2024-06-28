عطلٌ طارئ.. خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، مساء اليوم أن عطلا في سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات.





وذكرت ان العطل أدى الى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة

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