سليمان : لانقاذ لبنان من خطر تعدد الجمهوريات "الصغيرة"

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وأكمل: "أما لبنان فليس لديه مرشحون ليتناظروا بل تكتفي شعوبه (استعارة من الاستاذ سركيس نعوم) بالتعطيل، و بالمناحرة والمناقرة ورفض المرشحين الآخرين دون تكبد عناء الحضور الى المجلس النيابي لممارسة الديموقراطية وانتخاب الرئيس العتيد".أضاف: "ليتهم يتحاورون او يتشاورون او حتّى اي فعل آخر يرونه مناسبا دون الدخول باسماء المرشحين بل الاكتفاء بايجاد السبل الآيلة لانقاذ الجمهورية من خطر تعدد الجمهوريات الصغيرة داخل جمهورية لبنان الكبير".