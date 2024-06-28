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لبنان

سليمان : لانقاذ لبنان من خطر تعدد الجمهوريات "الصغيرة"

Lebanon 24
28-06-2024 | 15:59
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح له، اليوم الجمعة، إنّ "العالم بأسره مهتم بالمناظرة التي جرت في الولايات المتحدة بين الرئيس جو بايدن والرئيس دونالد ترامب وبانعكاس نتائجها على بلاد العم سام وعلى بلدان المعمورة".
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وأكمل: "أما لبنان فليس لديه مرشحون ليتناظروا بل تكتفي شعوبه (استعارة من الاستاذ سركيس نعوم) بالتعطيل، و بالمناحرة والمناقرة ورفض المرشحين الآخرين دون تكبد عناء الحضور الى المجلس النيابي لممارسة الديموقراطية وانتخاب الرئيس العتيد".

أضاف: "ليتهم يتحاورون او يتشاورون او حتّى اي فعل آخر يرونه مناسبا دون الدخول باسماء المرشحين بل الاكتفاء بايجاد السبل الآيلة لانقاذ الجمهورية من خطر تعدد الجمهوريات الصغيرة داخل جمهورية لبنان الكبير".
 

 
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